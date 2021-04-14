Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.
MSB, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’dan yola çıkan 150 bin doz #COVID19 aşısı Libya’ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi. pic.twitter.com/5uhpH6mzRm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve Libya’ya 150 bin doz Covid-19 aşısının teslim edileceğini söylemişti.
Vakaların 60 binleri aştığı ve aşı sıkıntısının yaşandığı Türkiye'de, Libya'ya 150 bin doz aşının gönderilmesi toplumun geniş kesimlerinde tepkilere yol açmıştı.
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