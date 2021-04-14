Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 20:22
Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı
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MSB, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve Libya’ya 150 bin doz Covid-19 aşısının teslim edileceğini söylemişti. 

Vakaların 60 binleri aştığı ve aşı sıkıntısının yaşandığı Türkiye'de, Libya'ya 150 bin doz aşının gönderilmesi toplumun geniş kesimlerinde tepkilere yol açmıştı.



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