Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 20:22

MSB, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’dan yola çıkan 150 bin doz #COVID19 aşısı Libya’ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi. pic.twitter.com/5uhpH6mzRm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve Libya’ya 150 bin doz Covid-19 aşısının teslim edileceğini söylemişti.

Vakaların 60 binleri aştığı ve aşı sıkıntısının yaşandığı Türkiye'de, Libya'ya 150 bin doz aşının gönderilmesi toplumun geniş kesimlerinde tepkilere yol açmıştı.