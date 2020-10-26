Türkiye Komünist Partisi, 29 Ekim'de Cumhuriyet için yürüyecek

26 Ekim 2020 Pazartesi, 19:12

TKP tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyüş çağrısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet yaşamalı ve yaşatmalıdır. Bu topraklarda Cumhuriyet’in ilanının yüzüncü yılına yaklaşırken, halkımız yeni bir Cumhuriyet için, bir emekçi Cumhuriyeti için, yaşayacak ve yaşatacak bir Sosyalist Cumhuriyet için görev üstlenmelidir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“29 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da Yaşasın Cumhuriyet demek için Bakırköy'de buluşuyoruz. Cumhuriyet yaşamalı ve yaşatmalıdır. Bu topraklarda Cumhuriyet’in ilanının yüzüncü yılına yaklaşırken, halkımız yeni bir Cumhuriyet için, bir emekçi Cumhuriyeti için, yaşayacak ve yaşatacak bir Sosyalist Cumhuriyet için görev üstlenmelidir.

Cumhuriyet insanların eşitliği için gereklidir.

Cumhuriyet halkın siyasete katılımı için gereklidir.

Cumhuriyet toplumun aydınlanması için gereklidir.

Cumhuriyet krallıkların, imparatorlukların, padişahlıkların yıkılması demektir.

Cumhuriyet kutsallıklar adına, din adına yönetmenin sonlanması demektir.

Cumhuriyet halkın iradesinin üstünlüğü demektir.

Cumhuriyeti ona artık ihtiyacı olmayan sömürücü patronlar yıkmıştır.

Cumhuriyeti ondan intikam almak için yıllarca bekleyen dinciler yıkmıştır.

Cumhuriyeti 1923 Türkiye’sini asla kabullenmeyen emperyalistler yıkmıştır.

Cumhuriyetin yeniden ayağa kalkması için sömürücülerin saltanatı sonlanmalıdır.

Cumhuriyetin yıkılmayacak sağlamlıkta kuruluşu için laiklik tesis edilmelidir.

Cumhuriyetin coğrafyamızı aydınlatması için emperyalizm bütün unsurlarıyla kovulmalıdır.

Cumhuriyet asalaklara değil emekçi halka yaslanmalıdır.

Cumhuriyet ekonomiyi kamucu bir doğrultuda baştan aşağıya yeniden örgütlemelidir.

Cumhuriyet güçlü bir sanayi inşa etmeli, tarımda çevreyi ve insan sağlığını gözeten yöntemler uygulayarak kendi kendine yeten bir ülke hedeflemelidir.

Cumhuriyet herkese iş sağlamalıdır.

Cumhuriyet herkese insanca yaşayacağı bir konut temin etmelidir.

Cumhuriyet ısınmayı, aydınlanmayı, suyu, ulaşımı bedelsiz hale getirmelidir.

Cumhuriyet eğitim ve sağlık hizmetlerini bilimsel temelde herkese eşit ve ücretsiz olarak ulaştırmalıdır.

Cumhuriyet her tür sömürüye son verdiği gibi yurttaşların etnik, dinsel nedenlerle ayrımcılığa uğramasını mutlak olarak engellemelidir.

Cumhuriyet kadınların eşitliğini ve özgürlüğünü tehdit eden ekonomik, siyasi ve kültürel nedenleri ortadan kaldırmalı, çeşitli cinsel yönelimlere sahip yurttaşları her açıdan kapsayan bir toplumsal iklim yaratmalıdır.

Cumhuriyet doğayı ve tarihi korumalıdır.

Cumhuriyet bilimi, sanatı, yaratıcı düşünceyi sıçratacak kaynakları harekete geçirmelidir.

Cumhuriyet ülkenin egemenliğini tesis etmelidir.

Cumhuriyet başka ülkelerin iç işlerine karışmamalı, bütün emperyalist anlaşma ve kurumlardan çıkmalıdır.

Cumhuriyet, bütün ülkelerin halklarıyla dostça ilişkiler geliştirmeli, yurtsever ve enternasyonalist bir politikayı ilke haline getirmelidir.

Cumhuriyet yabancı askerleri ülkeden çıkarmalı, ülkedeki bütün yabancı üsleri kapatmalıdır.

Cumhuriyet kendisini halk ve Cumhuriyet düşmanlarından, emperyalistlerden koruyacak önlemler almalıdır.

Cumhuriyet yaşamalı ve yaşatmalıdır.

Bu topraklarda Cumhuriyet’in ilanının yüzüncü yılına yaklaşırken, halkımız yeni bir Cumhuriyet için, bir emekçi Cumhuriyeti için, yaşayacak ve yaşatacak bir SOSYALİST CUMHURİYET için görev üstlenmelidir.

YAŞASIN CUMHURİYET”