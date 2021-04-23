Türkiye, konut fiyatı artışında dünya şampiyonu oldu

23 Nisan 2021 Cuma, 15:10

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran’nın görüşlerine yer verilen CCTV’nin haberi Çin’in yanı sıra Amerika ve Yeni Zelanda başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki TV kanallarında da yayınlandı.

"KONUTLARIN EN FAZLA DEĞER KAZANDIĞI YER BAŞKENT ANKARA"

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’in Global Konut Fiyatları Endeksi, 2020 dördüncü çeyrek sonuçları hakkında bilgi veren Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Dünyadaki 150 kenti kapsayan rapora, Türkiye damga vurdu. Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer, yüzde 30 ile başkent Ankara oldu. İzmir yüzde 29.4 ile ikinci, İstanbul yüzde 27.9 ile üçüncü sırada yer aldı” dedi.

Rapor nedeniyle dünyadaki yatırımcıların Türkiye’yi merceğe aldığını aktaran Başaran, “Son dönemde yabancı yatırımcılardan sık sık sorular alıyorduk. Son olarak Çin’in Devlet Televizyonu CCTV’nin de bu durum ilgisini çektiği için özel bir dosya haber hazırladı” diye konuştu.

Haberde, Türkiye’deki gayrimenkul sektöründen bilgilerin yanı sıra Çin’de başlayan pandeminin dünyada ve Türkiye’deki yansımaları, İstanbul Boğazı’ndaki yalılar, pandemi sonrası Türkiye’de değişen gayrimenkul tercihleri gibi konulara da yer verildi.