Yabancılara en çok konut satılan ilk 5 il açıklandı

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:41

TÜİK, yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 9 bin 887 adete geriledi.

EN ÇOK KONUT SATILAN İLK 5 İL

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA



En çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.