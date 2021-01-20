Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
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