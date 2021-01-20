Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu.

DHA
20 Ocak 2021 Çarşamba, 13:59
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)


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