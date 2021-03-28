Türkiye - Letonya maçını Daniel Stefanski yönetecek

28 Mart 2021 Pazar, 11:24

A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 30 Mart Salı akşamı saat 21.45’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski düdük çalacak. Daniel Stefanski’nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aristotelis Diamantopoulos olacak.



