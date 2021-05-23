Türkiye Milli Erkek Kata Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Karate Şampiyonası’nda Milli Erkek Kata Takımı, finalde İspanyol rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 14:35
Türkiye Milli Erkek Kata Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Abone Ol google-news

Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'in oluşturduğu Türkiye Milli Erkek Kata Takımı, finalde İspanyol rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.  

Karate Milli Takımı, Hırvatistan’da Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı.

2013 yılında Macaristan’da ve 2017’de Kocaeli’de yapılan şampiyonalarda dört altın madalya kazanan Türkiye, Hırvatistan’da altı altın madalyaya ulaştı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler