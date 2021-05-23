Türkiye Milli Erkek Kata Takımı Avrupa şampiyonu oldu

23 Mayıs 2021 Pazar, 14:35

Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'in oluşturduğu Türkiye Milli Erkek Kata Takımı, finalde İspanyol rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Karate Milli Takımı, Hırvatistan’da Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı.

2013 yılında Macaristan’da ve 2017’de Kocaeli’de yapılan şampiyonalarda dört altın madalya kazanan Türkiye, Hırvatistan’da altı altın madalyaya ulaştı.



