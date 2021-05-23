Avrupa'da kritik hafta! Şampiyonluk düğümü çözülüyor, Avrupa biletleri belli oluyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 13:57

Avrupa’nın beş büyük liginde Fransa hariç diğer liglerde şampiyonluğa ulaşan takımlar belli olurken Fransa’da şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor.

FRANSA LIGUE 1

Ligin son haftasına Paris Saint Germain’in bir puan önünde lider olan Lille, Angers deplasmanında şampiyonluk arayacak. Son olarak 2011 yılında şampiyonluğa ulaşan Lille, bugün Angers karşısında üç puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Ev sahibi ekipte yedi oyuncu sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Lassane Coulibaly ise cezalı olduğu için kadroda yer almıyor.

Lider Lille’de ise Isaac Lihandji sakatlığı sebebiyle, Jose Fonte ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

İkinci sıradaki Paris Saint Germain ise Brest’e konuk olacak. Paris ekibine şampiyonluk için galibiyet gerekiyor. Lille, Angers deplasmanında puan kaybeder ve Paris Saint Germain Brest’i mağlup ederse PSG, üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

İTALYA SERİE A

Şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Inter, ligin son haftasında sahasında Udinese’yi konuk edecek. Ligdeki ilk dört mücadelesi ise bugün oynanacak karşılaşmalarla netlik kazanacak.

İkinci sıradaki Atalanta sahasında Milan’ı konuk edecek. Atalanta, Milan’dan puan alırsa ikinci sırayı garantileyecek. Milan içinse ilk dört için galibiyet gerekiyor. Milano ekibi puan kaybederse Napoli’nin ve Juventus’un alacağı sonuçları bekleyecek.

Ligde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Napoli ise sahasında Verona’yı ağırlayacak. Napoli kazanırsa Juventus’un alacağı sonuca bakmadan ilk dördü garantileyecek.

Juventus’a ise galibiyet yetmiyor. Torino ekibi, deplasmanda Bologna’yı mağlup edip Napoli ya da Milan’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

İNGİLTERE PREMIER LİG

Ligde şampiyonluğu garantileyen Manchester City ve ikinci sıradaki Manchester United’ın bugün alacağı sonuçlar ligdeki yerlerini etkilemeyecek.

Üçüncü sıradaki Chelsea ve dördüncü sıradaki Liverpool ise kazanmaları halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak.

Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle ilk dört dışına çıkan Leicester ise sahasında Tottenham’ı mağlup edip Liverpool veya Chelsea’nin puan kaybını bekleyecek.

BUNDESLIGA’YA YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Bundesliga 2’de lider olan Bochum, bugün sahasında Sandhausen’i konuk edecek. Ev sahibi takıma Bundesliga için bir puan yetiyor. Deplasman ekibi Sandhausen ise alacağı galibiyetle ligde kalmayı garantileyecek. Beraberlik ve yenilgi halinde ise Sandhausen, Osnabrück ve Braunschweig’ın alacağı sonuçları bekleyecek.

İkinci sıradaki Holstein Kiel’e de Bundesliga için galibiyet yetiyor. Üçüncü sıradaki Greuther Furth ise Fortuna Dusseldorf’u mağlup edip ilk iki sıradaki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.