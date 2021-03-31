'Türkiye milliyetçisiyim' diyen Davutoğlu'na MHP'den sert yanıt

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:27

MHP'nin hedefinde yine eski başbakan Ahmet Davutoğlu vardı. MHP'li İsmet Büyükataman, Davutoğlu'nu katıldığı programda kullandığı "Türkiye milliyetçisiyim" şeklindeki sözleriyle hedef aldı.

Davutoğlu'na, "stratejik çöplüğün mimarı" şeklinde seslenen Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş”in acı hatıraları nedeniyle yaşadığı psikolojik travmayı, “Gelecek” ismi verdirilen particiği ile atlatmaya çalışan Ahmet Davutoğlu; büyük Türk milletinin ayrışması ve aziz Türk devletinin temellerinin sarsılması için elinden geleni ardına koymamaktadır.

Başbakanlıktan ve Ak Parti Genel Başkanlığı'ndan alındığını yıllar sonra idrak edebilen Davutoğlu, geçirdiği nevrozlar sebebi ile vatan, millet, devlet kavramlarının içini boşaltmaya, bu kutsallarımıza yeni yeni manalar yüklemeye kalkmaktadır.

Katıldığı TV programında 'Türkiye milliyetçisi' olduğunu söyleyen Davutoğlu’nun izaha muhtaç bu ifadesinin altında yatanın büyük Türk milletini ayrıştırmak olduğu aklı başında herkesin malumudur.

Türk milliyetçiliğini olduğunun aksine insanların kökeni, yöresi, anasının dili ve mezhebi üzerinden ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı göstermeye kalkan bu şahısın aziz Türk milleti ile gönül bağı kopalı uzunca zaman olmuştur.

Türklük ne zamandan beri stratejik çöplüğün mimarı Davutoğlu’nun ana meselesi olmuştur, Davutoğlu ne zamandan beri Türklüğe sempati beslemektedir?

Davutoğlu’nun beynine ve gönlüne Türklüğü bir operasyonla dahi sokma ihtimali yoktur."