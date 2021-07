Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'den eleştirilere yanıt

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) yeni yönetimi eleştirilere yanıt verdi. 16. olağan genel kurulu sonrası MESAM’ın yeni başkanı olan Recep Ergül, açıklamalarda bulundu. Ergül, MESAM tarihinin en yüksek katılımlı genel kurulunu yaptıklarını dile getirdi. Ergül, 1345 kişinin katıldığı seçimde 900 civarında oy aldıklarını, karşı tarafın ise 450’de kaldığını belirtti.

Özellikle blok/çarşaf liste konusunda “antidemokratik” olduğu ve 35 yıllık MESAM tarihinde tüm seçimlerin çarşaf oyla yapıldığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Ergül, “Kardeş kuruluşumuz MSG ve Avrupa’daki neredeyse tüm meslek birlikleri, blok oylama ile seçime gider. Blok oylama konusunda ne tüzüğümüzde ne de mevzuatlarda bir engelleme var. Her genel kurulda, bununla ilgili oylama yapılır. Bu kez de oylama yapıldı ve blok oylama kabul edildi” dedi. Öte yandan son 10 yıldır çarşaf listeden seçilen denetleme, teknik bilim ve haysiyet kurullarının tamamının aynı gruptan olduğunu dile getirdi.

‘KANITLANIRSA İSTİFA EDERİZ’

MESAM Başkanı Recep Ergül, MESAM üyelerine kendilerini seçmeleri için para dağıtıldığına yönelik iddialara ise “Kanıtlarlarsa MESAM’dan topluca istifa edeceğiz” yanıtını verdi. Ergül, “Üst kurullara seçilen arkadaşlarımızın büyük bir bölümü, sol dünya görüşüne sahip olmakla birlikte, her siyasi görüşten, her etnik kökenden, her inançtan arkadaşlarımız var” diye konuştu.

Recep Ergül, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz MESAM üyesi olup bu pandemi döneminde intihar eden diğer seksen üyemizin sesi, kimsesizlerinin kimsesi, geride bıraktıklarının bir nefesi olmak istiyoruz. Bize ses verin.”