Türkiye, olimpiyat havuzunda böyle boğuldu!

12 Ağustos 2021 Perşembe, 07:17

Türkiye, Tokyo 2020'de tarihindeki en çok madalya aldığı olimpiyatı yaşarken 9 sporcuyla temsil edildiğimiz yüzme branşında büyük bir ihmalin yaşandığı ortaya çıktı.

Radyospor Genel Müdürü Barış Ertül, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Olimpiyatlarda Tokyo’ya yanlış planlamayla erken giden yüzme kafilemizde, Yüzme Federasyonu'nun havuz rezervasyonlarını da doğru yaptırmamasından dolayı, bazı yüzücülerimiz iki, bazıları da üç gün antrenman yapamamışlar ve eksik çalışmayla yarışmak zorunda kalmışlar!"

Tokyo'da milli yüzücüler Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Merve Tuncel, Ümit Can Güreş, Emre Sakçı, Deniz Ertan, Beril Böcekler, Viktoria Zeynep Güneş ve Yiğit Aslan, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti.

Sporcularımızın aldığı sonuçlar şöyle:

Berke Saka: 200 metre sırtüstüne 1.58.66'lık derecesiyle kendi serisinde yedinci, genel sıralamada 23. olarak yarı finale çıkamadı.

Berkay Ömer Öğretir: 100 metre kurbağalamada 59.82 derecesiyle kendi serisinde 6. sırada yer aldı ve elendi. Erkekler 200 metre kurbağalamada 2.10.73'lük derecesiyle serisinde 8. oldu ve Tokyo'ya veda etti.

Merve Tuncel: Kadınlar 800 metre serbestte 8.25.62'lik dereceyle serisinde 5. oldu ve elendi.

Ümit Can Güreş: Eleme yarışında 100 metre kelebekte 52.44'lük derecesiyle serisinde 5. oldu ve finale çıkmayı başaramadı.

Emre Sakçı: 100 metre kurbağalamada 59.87(lik derecesiyle serisinde 7. oldu ve elendi.

Deniz Ertan: 800 metre serbest yüzme elemesinde 8.36.29'la serisinde 7. oldu ve olimpiyata veda etti.

Beril Böcekler: 400 metre serbest stilde 4.08.27'lik derecesiyle seresinde 7. oldu ve Tokyo'ya 'Elveda' dedi.

Viktoria Zeynep Güneş: 200 metre karışık yarışında 2.14.41'lik derecesiyle serisinde 8. olarak finale çıkmayı başaramadı.

Yiğit Aslan: 800 metre serbest stilde eleme yarışında 7.56.18'lik derecesiyle 5. sırada yer aldı. Aslan'ın bu performansı finallere çıkmaya yetmedi.

Viktoria Zeynep Güneş, Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Beril Böcekler'den oluşan Türkiye, 4x200 metre serbest stil bayrak yarışında 8.10.96'lık derecesiyle serisinde 7 oldu ve Tokyo macerası sona erdi.