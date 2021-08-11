Galatasaray'dan Victor Nelsson açıklaması

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:08

Galatasaray, Kopenhag'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson ile 2026 yılına kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

"2000'DEKİ HİKAYEYİ BİLİYORUM"

Nelsson, imzanın ardından GSTV'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim, fantastik taraftarları ve statları var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"TERİM İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Nelsson, Galatasaray taraftarına övgülerde bulundu:

"Fatih Terim hocamızla çalışacak olmaktan ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube’da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum."

FC Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi, 2024 yılında sona erecekti. Nelsson, geçtiğimiz sezon 30 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.

Nelsson, dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Kopenhag'tan İstanbul'a gelmişti.

Galatasaray, transferi şu paylaşımla duyurdu: