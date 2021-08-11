St. Johnstone'da Callum Davidson, Galatasaray maçı öncesi konuştu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında yarın Türkiye saati ile 21.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan İskoç ekibi St. Johnstone'da teknik direktör Callum Davidson, basın toplantısında konuştu.
Davidson, sözlerine şöyle başladı:
"Heyecanı görüyorum, herkes perde arkasında inanılmaz bir hazırlık yürütüyor. St. Johnstone için büyük bir şenlik olacak. Bizim gibi bir kulüp için, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden birisi olan Galatasaray'a kafa tutmak büyük bir olay. Hepimiz bunu yapmak istiyoruz."
"STRES KARŞI TARAFTA"
Davidson, doğru şeyleri yapmak istediklerini kaydetti:
"Takımımızdan tam verim almalıyız. Perşembe günü bunu yapmaya çalışacağız. Doğru şeyleri yaparsak ve yüksek performans gösterirsek, turu geçme şansımız olacak. Galatasaray kuşkusuz favori durumunda, ama favori olmamak bizim için iyi. Stres, karşı tarafta."
"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"
45 yaşındaki teknik adam, ne yapmaları gerektiğini bildiklerini kaydetti:
"Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çocuklara oynama, eğlenme, kendilerini gösterme fırsatı vereceğim. Ne olacağını göreceğiz."
Galatasaray ve St. Johnstone arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1'lik skorla sona ermişti.
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