Türkiye, Oruç Reis için 22 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX duyurusu yaptı: ‘Diplomasi arası’ bitti

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Oruç Reis, Meis ve Rodos adalarına yakın bir alanda 22 Ekim’e kadar sismik araştırma faaliyeti yürütecek. Oruç Reis’in faaliyetine devam etmesi kararının, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la geçen hafta yaptığı yüzyüze görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Antalya NAVTEX (seyrüsefer duyuru sistemi) İstasyonu üzerinden önceki gece yayınlanan mesajda Oruç Reis’in 12-22 Ekim arasında Akdeniz’de sismik araştırma yapacağı koordinatlar açıklandı. Bu alanlar, Temmuz ve Ağustos aylarında araştırma faaliyeti yapılan alanların kuzeyinden başlayarak Meis Adası’nın yaklaşık 7 deniz mili güneyine kadar yaklaşıyor. Oruç Reis’in araştırma yapacağı alan, Türkiye Petrolleri’ne 2012’de verilen ruhsat sahaları içinde 28 numaralı doğu boylamının doğusunda yer alıyor.

NATO ARABULUCU OLDU

Oruç Reis gemisi, 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında BM’ye bildirilen Türk kıta sahanlığının güney sınırlarından başlayarak sismik araştırma faaliyeti yürütmüş, Yunanistan, bu alanların kendi kıta sahanlığında olduğunu savunarak tepki göstermiş, Oruç Reis’e eşlik eden Türk donanma gemileriyle bölgeye gönderilen Yunan donanma gemileri arasında gerilim yaşanmıştı. Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimde Almanya diplomatik, NATO ise askeri arabulucu olarak devreye girmiş ve Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri Doğu Akdeniz’de çatışmayı önleme için teknik görüşmelere başlamıştı. Ardından Türkiye’ye yönelik yaptırımların da tartışıldığı AB Liderler Zirvesi öncesi Oruç Reis için yeni NAVTEX mesajı yayınlanmamış ve gemi Antalya’ya dönmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Eylül’de Oruç Reis’in Antalya’ya çekilmesiyle Türkiye’nin “diplomasiye fırsat tanıdığını” söylemişti. “Biz eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır... Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Ama bu demek değil ki Oruç Reis’in şu anda tamir, bakım için artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir-bakım süreci bittikten sonra tekrar görevinin başına dönecektir” demişti.

Atina, Oruç Reis’in Antalya’ya dönmesini “olumlu adım” olarak nitelendirmiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 2002-2016 arasında süren ön görüşmelerin (istikşafi görüşmeler) 61. toplantısının İstanbul’da yapılacağını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geçen hafta Bratislava Güvenlik Forumu’nda Dendias’la ayaküstü bir görüşme yapmış, ardından “İstikşafi görüşmeler ve güven artırıcı önlemlerle ilgili toplantıların tarihlerini önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz” demişti.

‘ULUSAL BAYRAM’ GERİLİMİ

NATO’daki görüşmelerde iki ülke arasında askeri irtibat hattı kurulmasına ve diplomatik görüşmelerin başlamasına ilişkin beklentiler dillendirilmesine karşın geçen hafta Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı NAVTEX mesajlarıyla gerilim yaşanmıştı. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de 29 Ekim’i de kapsayan tarihlerde atış eğitimi yapacağını bir NAVTEX mesajıyla duyurmasını “İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama ilkesine aykırı provokatif” bir adım olarak nitelendirmişti. Yunanistan’ın ulusal bayram günlerinden olan 28 Ekim’de Ege Denizi’nin ortasındaki bir bölgede atış eğitimi yapılacağını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada, Oruç Reis’e Türk donanma gemilerinin eşlik etmeyi sürdüreceğini belirtti. l ANKARA