Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi

Türkiye Plaj Futvol Milli takımı Umman'a 7-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 18:31
Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi
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Türkiye ile Umman Independence Kiev Kupası'nda karşılaştı. Umman mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasını milliler, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada tamamladı.


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