Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi
Türkiye Plaj Futvol Milli takımı Umman'a 7-0 mağlup oldu.
Türkiye ile Umman Independence Kiev Kupası'nda karşılaştı. Umman mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.
Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasını milliler, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada tamamladı.
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