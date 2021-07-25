Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Umman'a 7-0 yenildi

25 Temmuz 2021 Pazar, 18:31

Türkiye ile Umman Independence Kiev Kupası'nda karşılaştı. Umman mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasını milliler, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile son sırada tamamladı.