Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Buğra Banaz liderliğini sürdürüyor
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3’üncü ayağı 45.Yeşil Bursa Rallisi’ni ikinci sırada bitiren Eskişehirli genç pilot Buğra Banaz, liderliğini sürdürdü.
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3’üncü ayağı 45.Yeşil Bursa Rallisi’ni ikinci sırada bitiren Eskişehirli genç pilot Buğra Banaz ve yardımcı sürücüsü Gürkal Menderes, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda liderliklerini sürdürdü. Burak Çukurova-Burak Akçay’ın birinciliği ile sona eren ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü BOSSEK tarafından düzenlenen 45. Yeşil Bursa Rallisi geride kalan hafta sonu 75 otomobil ve 150 sporcunun katımıyla gerçekleşti. Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda mücadele eden pilotlardan Buğra Banaz-Gürkal Menderes ikilisi Skoda Fabia R5 araçları ile sadece 9.6 saniye farkla ikinci sırayı almalarına karşın, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda liderliklerini ve iddialarını sürdürmeyi başardılar. 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü EOSK tarafından İzmir Seferihisar’da organize edilecek Ege Rallisi ile devam edilecek.
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