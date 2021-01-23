Türkiye, RDIF ile Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzaladı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:04

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesi için, bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığı RDIF tarafından açıklandı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi.

Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.



RDIF ayrıca Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Beyaz Rusya ve Kazakistan'daki üreticilerle Sputnik V üretimi için anlaşmalar imzaladı.