Türkiye, RDIF ile Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzaladı
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi.
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesi için, bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığı RDIF tarafından açıklandı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi.
Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.
RDIF ayrıca Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Beyaz Rusya ve Kazakistan'daki üreticilerle Sputnik V üretimi için anlaşmalar imzaladı.
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