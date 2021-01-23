Türkiye, RDIF ile Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzaladı

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:04
Türkiye, RDIF ile Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzaladı
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Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesi için, bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığı RDIF tarafından açıklandı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi.

Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

RDIF ayrıca Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Beyaz Rusya ve Kazakistan'daki üreticilerle Sputnik V üretimi için anlaşmalar imzaladı.


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