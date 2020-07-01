Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde diyalog mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi... Üçlü zirvede Suriye konusu masaya yatırılıyor.
Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla bir araya geldi.
Açılış konuşmasını Ruhani yaptıktan sonra söz alan Putin, ABD’nin Suriye yönetimine getirdiği yaptırımların hukuka aykırı olduğunu söylerken, bunların yeni sorunlar yarattığını dile getirdi. Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye Suriye’de barışçıl diyaloğun desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Putin’in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine koronavirüs yüzünden binlerce insanın öldüğü İran ve Rusya’ya taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan daha sonra, “Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Etnik kimliğe, kökenine bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak açtık. Suriye’nin terör örgütlerinin eliyle parçalanmaması için büyük özen gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın önüne geçtik” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye istikrarın gelmesi için çalışmanın sürdürüleceğini de aktardı.
Video Haberler
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi
- Kendi türünü yerken görüntülendi