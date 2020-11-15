Türkiye-Rusya karşı karşıya
Türkiye ile Rusya, Uluslar Kupası'nda karşı karşıya geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Rusya karşı karşıya geliyor.
Stat: Ülker Stadı
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Zabolotny
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