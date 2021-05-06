Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait satılan arazilere yenisi eklendi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 01:34

Resmî Gazete'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na dair tebliğler yayımlandı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Gümüşhane ili, Kelkit ilçesi, Aksöğütlü köyünde yer alan taşınmazların satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Yayınlanan tebliğe göre, söz konusu ihalenin 2 milyon 96 bin Türk Lirası ile Murathanoğulları Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği belirtildi.

18’İ SATILMIŞTI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait altı ildeki binlerce metrekarelik toplam 18 arazinin satıldığı açıklanmıştı. İhalesi yapılan ve satışı kararlaştırılan taşınmazlar şu şekilde duyurulmuştu:

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Erzincan ili Çayırlı ilçesi Balıklı Köyü 1303 parsel numaralı 22 bin 300 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 126 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Erzincan ili Tercan ilçesi Mercan mahallesi 1079 parsel numaralı 30 bin metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 280 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Erzincan ili Tercan ilçesi Çadırkaya Mahallesi 5725 parsel numaralı 11 bin 255 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler ile 5725 parsel numaralı 17 bin 435 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 1 milyon 11 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Sivas ili Suşehri ilçesi Karaağaç Köyü 110 ada 64 parsel numaralı 7 bin 604 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler ile 65 parsel numaralı 10 bin 362 metrekarelik taşınmaz ve 67 parsel numaralı 26 bin 851 metrekarelik taşınmazlar ile üzerindekiler 1 milyon 331 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Bakraç Mahallesi 1306 parsel numaralı 10 bin 900 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler ile 2122 parsel numaralı 19 bin 896 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindekiler 280 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Muş ili Bulanık ilçesi Yeni Mahallesi 158 ada 4 parsel numaralı 7 bin 29 metrekarelik, 5 parsel numaralı 5 bin 700 metrekarelik ve 6 parsel numaralı 4 bin 685 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 2 milyon 10 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Muş ili Bulanık ilçesi Yeni Mahallesi 158 ada 7 parsel numaralı 8 bin 632 metrekarelik, 8 parsel numaralı 12 bin 734 metrekarelik ve 49 parsel numaralı 301 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 1 milyon 670 bin TL bedelle satışı kararlaştırıldı.



