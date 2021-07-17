Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri toplantısında tepki çeken kare
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına 'bayrak krizi' damgasını vurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Taşkent'te, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
#SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 16, 2021
Had a fruitful meeting w/Foreign Minister @FaisalbinFarhan of #SaudiArabia. ???????? pic.twitter.com/SWTqBpn2bZ
Görüşmede, her iki liderin temsil ettikleri ülkelerin bayrakları olması gerekirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun arkasında Türk bayrağı olmaması dikkat çekti.
Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaşılan görselde ise fotoğraf, Suudi mevkidaşının arkasındaki Suudi Arabistan bayrağı kesilerek servis edildi.
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