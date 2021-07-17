Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri toplantısında tepki çeken kare

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına 'bayrak krizi' damgasını vurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:36
Türkiye-Suudi Arabistan Dışişleri toplantısında tepki çeken kare
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Taşkent'te, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, her iki liderin temsil ettikleri ülkelerin bayrakları olması gerekirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun arkasında Türk bayrağı olmaması dikkat çekti. 

Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından paylaşılan görselde ise fotoğraf, Suudi mevkidaşının arkasındaki Suudi Arabistan bayrağı kesilerek servis edildi.


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