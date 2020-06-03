Türkiye ve Azerbaycan'dan vize kararı
Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.
Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya yanıt
- İstediği ayakkabıyı almayınca annesini merdivenden itti
- Özel güvenlik görevlisine kurşun yağmuru
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: 'AKP iktidarı bitecek'
- İstanbul'da çete savaşları! Dehşete düşüren görüntüler
- Tatilcilerin akınına uğradı! Maskeyle güneşlendiler
- Tüyler ürpeten olay! Temizlik işçisi fark etti
- Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
- Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık
- Şoke eden anlar! Canlı yayındaki muhabire isabet etti