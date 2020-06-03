Türkiye ve Azerbaycan'dan vize kararı

Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:47
Abone Ol google-news

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.


Video Haberler