Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.
Doğu Akdeniz'deki tatbikatların iptal edilmesi kararı, Türkiye'nin iyi komşuluk anlayışıyla yaptığı teklif üzerine alındı.
Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz." diye konuştu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye'nin önerisi üzerine alındı. Türkiye'nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.
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