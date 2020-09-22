Türkiye ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz kararı!

22 Eylül 2020 Salı, 18:38

Reuters'ın servis ettiği habere göre Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters'ın İstanbul'da yapılacağını duyurduğu Türkiye-Yunanistan görüşmesi hakkında "İstikşafi görüşmeler başlayabilir. Bununla ilgili hazırlık sürüyor. Çerçeve, prensipler belli olacak. Masaya oturduğumuzda hangi prensiplerle neyi konuşacağız? Tarih belirlenir, yer belirlenir. Onunla ilgili bir tarih verilmemiştir. Kesinleştiği zaman onu size biz uygun bir şekilde bildiririz" ifadelerini kullandı.





