Türkiye ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz kararı!
Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Reuters'ın servis ettiği habere göre Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters'ın İstanbul'da yapılacağını duyurduğu Türkiye-Yunanistan görüşmesi hakkında "İstikşafi görüşmeler başlayabilir. Bununla ilgili hazırlık sürüyor. Çerçeve, prensipler belli olacak. Masaya oturduğumuzda hangi prensiplerle neyi konuşacağız? Tarih belirlenir, yer belirlenir. Onunla ilgili bir tarih verilmemiştir. Kesinleştiği zaman onu size biz uygun bir şekilde bildiririz" ifadelerini kullandı.
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