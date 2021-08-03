Türkiye, 'yangın' konusunda AB'den yardım istedi, 'uçak' tartışmaları sürüyor

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Türkiye, Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki orman yangınlarının günlerce sürerek çok geniş alanlara yayılmasından sonra Avrupa Birliği’nden (AB) yardım talep etti.

28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 29 Temmuz’da ise Muğla’nın Marmaris ilçesinde başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgelerinin birçok noktasında orman yangını çıkmasının ardından, Türkiye’nin talepleri doğrultusunda ilk aşamada Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran’dan yangın söndürme uçakları Türkiye’ye gönderilmişti. Türkiye, süren yangınlara müdahale için AB’ye yardım talebini ise orman yangınlarının birçok noktada büyüyerek geniş alanlara yayılmasından sonra, 1 Ağustos Pazar günü bildirdi. Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla 31 Temmuz Cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, süren orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’ye yardıma hazır olduklarını bildirdi. Borrell, Çavuşoğlu’na, Türkiye’ye yardımın, AB’nin doğal afetlerle ortak mücadele amacıyla kurulmuş kurumu olan ve Türkiye’nin de katılımcısı olduğu AB Sivil Koruma Mekanizması üzerinden sağlanabileceğini bildirdi. Türkiye de 1 Ağustos’ta AB Sivil Koruma Mekanizması’na yardım başvurusunu bu mekanizmayla bağlantıdan sorumlu olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden yaptı. Orman yangınlarıyla mücadele için istenecek dış yardımlar konusundaki karar makamının da AFAD olduğu belirtildi.

ÜÇ UÇAK GÖNDERİLDİ

AB Türkiye Delegasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin başvurusu üzerine AB Komisyonu, Hırvatistan’dan 1 ve İspanya’dan 2 yangın söndürme uçağının gönderilmesini kararlaştırdı. Hırvatistan ve İspanya’dan gönderilen birer yangın söndürme uçağı dün Türkiye’ye ulaşırken, bugün 1 İspanyol yangın söndürme uçağı daha Türkiye’ye gelecek. Bu arada İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, İspanya’nın Türkiye’ye gönderdiği yangın söndürme uçaklarının AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde değil, İspanya’nın Türkiye’ye doğrudan sağladığı yardım çerçevesinde gönderildiğini bildirdi.

‘YUNANİSTAN GERİ ÇEKTİ’

Öte yandan orman yangınlarının başlangıcında Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım teklifinde bulunmasıyla ilgili Türkiye ve Yunanistan tarafından farklı bilgiler geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Manavgat yangınının sürdüğü 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak Yunanistan’ın yangın söndürme faaliyetleri için Türkiye’ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirmiş, Çavuşoğlu da bu teklife teşekkür etmişti. Yunan basınında önceki gün çıkan haberlerde Türkiye’nin Yunanistan’ın yardım teklifini yanıtsız bıraktığı ve Yunan hükümetinin Türkiye’ye yaptığı teklifin hâlâ geçerli olduğunu bildirdiği kaydedilmişti. Cumhuriyet’in Türk diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre başlangıçta Dendias’ın Çavuşoğlu’na yaptığı yardım teklifine karşın Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği aracılığıyla Yunanistan’da da çıkan orman yangınları dolayısıyla doğan ihtiyaç nedeniyle Türkiye’ye yangın söndürme uçağı gönderemeyeceklerini bildirdi. Türk yetkililer, Yunanistan’ın, Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yaptığı başvuruya da yanıt vermediğine dikkat çekti.