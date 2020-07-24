Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası, 14 farklı ildeki 58 taşınmazını satışa çıkardı

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

İller Bankası’nın çeşitli taşınmazlarını satışa çıkarmasının ardından Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası da toplam muhammen bedeli 135 milyon 138 bin lirayı bulan 14 farklı ildeki 58 taşınmazını satışa çıkardı.

Satışa çıkarılanlar arasında apartman, daire, otel, tarla ve fabrika da yer aldı. İller Bankası’nın toplam muhammen bedeli 600 milyon lirayı aşan taşınmazlarını satışa çıkarmasından sonra bir satış kararı da Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan geldi.

Aralarında Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Tekirdağ ve Aydın’ın da bulunduğu 14 ildeki satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 135 milyon 138 bin lira olarak belirlendi. Ankara’da bulunan taşınmazlar 2 gruba ayrıldı.

İlk ihale 10 Ağustos’ta, ikincisi 11 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirilecek. Ankara dışındaki gayrimenkullerin ihalesi ise 14 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak.

SARAY’A YAKIN DAİRE

Satışa çıkarılan taşınmazların büyük bölümü Ankara’da bulunuyor. Bir imalathane, biri 5, diğeri 3 katlı 2 apartman ve 2’si ofis kullanımına uygun 37 daire satılacak. Dairelerden 31’inin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu Beştepe’de, Saray’a yakın mesafede bulunması ise dikkat çekti.

Öte yandan satışa çıkarılan taşınmazların bazıları da şunlar: “İstanbul’da 8 katlı bir bina, Antalya’da 11 katlı bir bina, Ordu’da fındık kırma fabrikası ve hurdalık olduğu belirtilen makine teçhizatı. Iğdır’da un fabrikası, fabrika idari binası ve hurdalık olduğu belirtilen makine teçhizatı.

Aydın’da bir fabrika, Muğla’da 154 oda ve 314 yataklı otel.” 1975’te “Türkiye’nin süratle yurt sathına yaygın sanayileşmesi” amacıyla “Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası” adıyla kurulan, 2018’de “Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası” adını alan banka, çeşitli sektörlere finansman sağlıyor. Banka, 2019’da genel merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşırken, 2019’daki net kârını ise 447 milyon lira olarak açıklamıştı.