Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan Boğaziçi açıklaması: 'Fütursuzca tehdit ettiler'

11 Şubat 2021 Perşembe, 12:45

Türkiye Yazarlar Sendikası, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olduklarını belirten yeni bir açıklama daha yayımladı.

Açıklamada, organize suç şebekesi lideri Alaattin Çakıc'nın Melih Bulu'ya yazdığı destek mektubu; Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini "Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" diyerek tehdit etmesi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimi protestolarında gözaltına alınan öğrencileri "terör örgütü üyesi" olarak tanımlaması ve polisin öğrencilere orantısız güç kullanması hatırlatıldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası'nın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de toplumun bütün kesimlerinin baskı altına alındığı, hak arayışının engellendiği, salgın gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklamalarının yasaklandığı, grevlerin ertelendiği bir dönemde seçimi mutlak gören iktidar 2 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yer verilen kararla Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadı.

Buna tepki gösteren öğrencilerin yanında olduğumuzu, üniversitelerin kendi rektörlerini seçme hakkını savunan, öğrenci ve akademisyenlerin direnişini destekleyen bir basın bülteni yayımladık."

'GÜÇ GÖSTERİSİ YAPILDI'

"Atanmış rektör istifa etmediği gibi 'Kimse devletin gücünü sınamasın' denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı.

Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin 'terörist', LGBTİ+ öğrencilerin 'sapkın' ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin 'provokatör' ilan edilmesi kabul edilemez."

'HERKES FÜTURSUZCA TEHDİT ETTİ'

"Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine kadar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti.

Devletin bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı âdeta düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı, demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı vericidir."

'BASKI SON BULMALI'

"Tutuklanan ve ev hapsi verilen öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, kendilerinden ve ailelerinden özür dilenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörünü seçim yoluyla belirlemesine izin verilmeli, siyasi katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat üzerindeki baskı son bulmalıdır."

'HERKESİ İMZA VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

"Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan ya da olmayan bütün yazarları, şairleri, gazeteci ve sanatçıları, üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere imza vermeye çağırıyoruz. İmzanızı 19 Şubat 2021 akşamı saat 18:00’e kadar [email protected] adresine göndermenizi rica ederiz."

Metinde, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu'ndan imzası bulunan isimler şöyle: Adnan Özyalçıner, Nalan Çelik, C. Hakkı Zariç, Tahir Şilkan, Nilay Özer, Nükhet Eren, Nuray Gök Aksamaz, İlhan Gülek, Nihat Ateş.