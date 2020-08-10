Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplanıyor
Akdeniz'de sismik arama yapmaya hazırlanan Oruç Reis gemisi için ilan edilen NAVTEX, 23 Ağustos tarihine kadar olan bir süreyi kapsıyor. Yeni NAVTEX'in ardından Yunanistan'da da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı.
Türkiye, Antalya açıklarında bekleyen Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir NAVTEX ilan etti.
Ankara, geçen ay da yayımladığı bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını ilan etmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN ALARMDA
Sputnik'in, Yunan Army Voice gazetesine dayandırdığı haberine göre ise Yunan ordusu, Türkiye'nin Rodos ve Kastelorizo adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.
ATİNA'DA ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR
Bununla birlikte bugün Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplantının gündemi açıklanmasa da Akdeniz'in doğusundaki gerginliğin gündem maddelerinden biri olduğu aktarılıyor.
NAVTEX NEDİR?
İngilizce “Navigational text messages” ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.
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