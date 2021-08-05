Türkiye yine İngiltere'nin karantina uyguladığı kırmızı listede
İngiltere, trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi. Türkiye İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasından çıkamadı.
12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti. Kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor.
Yapılan son güncellemede otel masraflarına da zam geldi. Otel için ödenen ücret 1.750 sterlinden 2.285 sterline çıkarıldı.
KIRMIZI VE SARI LİSTE
Kırmızı listede yer alan Hindistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sarı listeye alındı. Gürcistan, Meksika, Reunion Adası ve Mayotte Adası ise sarı listeden kırmızı listeye alındı. Sarı listeden gelen aşılı kişilere karantina yok. Sarı listede olan Avusturya, Almanya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise yeşil listeye alındı.
İngiltere'de koronavirüs yüzünden uygulanan kısıtlamalar 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başladı. Ülkeler yeşil, sarı ve kırmızı kategorilere ayrıldı; her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanıyor.
CEZAİ YAPTIRIM UYGULANIYOR
Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu yok. Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalıyor. Ancak bu kural da temmuz ayında gevşetildi. Sarı listedeki ülkelerden seyahat eden ve iki doz aşısını da olan kişilerin 19 Temmuz itibarıyla karantinaya girmesine gerek kalmadı. Bu kriterin yerine getirilmesi için yolcuların son doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde cezai yaptırım uygulanıyor.
KRİTERLER NELER?
İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor. Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.
Bu kriterler arasında ülkelerin farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeleri, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durumu, farklı varyantlara ilişkin takip ve gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.
Video Haberler
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
- Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi
- 65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
- Sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
- Nişantaşı'nda mağazada skandal anlar
- Sokakta yaşayan kedi yerden yere vurularak öldürüldü
- Ankara'da korkunç kadın ölümü
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da korkutan yangın
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- İmar planları iptal edildi
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme