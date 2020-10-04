Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

DHA
04 Ekim 2020 Pazar, 15:50
Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
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Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi. 


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