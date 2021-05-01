Türkiye'de 18-24 yaş grubunun yüzde 68.8’i, AB üyeliğine ‘evet’ diyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

GMF (Almanya Marshall Fonu) tarafından TOBB desteğiyle yürütülen program kapsamında yapılan araştırmaya göre “Bu pazar Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için referandum yapılacak olsa” yurttaşın yüzde 60.1’i “evet”, yüzde 29.7’si “hayır” diyecek. 18-24 yaş arası gençlerde ise evet diyenlerin oranı yüzde 68.8, hayır diyenlerin oranı yüzde 21.3. Yine araştırmaya göre yurttaşın yüzde 55.9’u için Türkiye’nin AB üyeliği “iyi bir şey”, yüzde 24.9 için “kötü bir şey”. 18-24 yaşta ise bu oranlar sırasıyla yüzde 66.2 ve yüzde 16.2.



Ayrıca yurttaşın yüzde 56.7’sine göre Türkiye’nin AB’ye üye olması “kişisel fayda sağlayacak”, “kişisel fayda sağlamayacak” diyenlerin oranı ise yüzde 36.8.

18-24 yaşta ise bu oranlar yine sırasıyla yüzde 67.2 ve yüzde 26.4 oldu.



