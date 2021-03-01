Türkiye’de birçok ilde görüldü: Meteor nedir?
Doğu Karadeniz'de 27 Şubat akşamı atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Işık hüzmesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde kameralar tarafından görüntülendi.
Türkiye semaları 27 Şubat akşamı saatler 22.57’yi
gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan bir ışık
hüzmesine sahne oldu. Birkaç saniyeliğine geceyi aydınlatan ışık hüzmesi gök taşı
olarak yorumlandı. Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz
Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum,
Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde de görülen ışık hüzmesi
kameralarla görüntülendi. Birçok kişinin gök taşı düşmesi veya şimşek çakması
olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla
gündeme oturdu. Peki göktaşı (meteor) nedir?
GÖK TAŞI
(METEOR) NEDİR?
Gök taşı ya da meteor, uzaydan Dünya yüzeyine düşen
maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu
nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan
herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de
yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.
EN BİLİNEN
GÖK TAŞI YAĞMURU: PERSEID
Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km
arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı
büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök
taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor
yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid
yağmurudur.
Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride
incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan
meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından
meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali
içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik
bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den
küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları
atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da
veya Mars'ta bulunurlar.
METEOR
KAYMASI NEDİR?
Gözlendiği sırada atmosfere ve Dünya'ya çarpmayı teğet
geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak
bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş bin 140 kayma
gerçekleşmiş, 38 bin 660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.
METEOR
NASIL YOK OLUR?
Kuyruklu yıldız, asteroit veya meteor; herhangi bir
gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan
eriyerek atmosfere karışır. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren
sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve
sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş
topu" oluşturur.
Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
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