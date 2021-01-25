Türkiye’de de üretilecek olan Sputnik V aşısının prospektüsüne uyarı eklendi
Türkiye’de üretimi için anlaşma imzalanan Sputnik V’nin prospektüsüne kanser hastaları için uyarı eklendi. Prospektüste, kötü huylu tümörler bulunan hastalar için risk oluşturabileceği ifade edildi.
Rus Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma imzalanmasının ardından, koronavirüs aşısının prospektüsüne uyarı eklendi. Aşının kanser hastalığı üzerindeki etkisiyle ilgili henüz yeterli bilgi bulunmadığı belirtildi.
Bilgi eksikliğinden dolayı aşılamada, belirtilen hasta gruplarında risk oluşturabileceği ifade edilerek şöyle denildi:
“Aşağıdaki hasta grupları için risk oluşturabilir: otoimmün hastalıklar (bağışıklık sisteminin uyarılması, hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir, ağır durumlara ve hayati tehlikeye yol açabilecek otoimmün patolojisi tanılı hastalara özellikle dikkat edilmelidir), kötü huylu tümörler bulunan hastalar.”
‘YASAKLANMADI SADECE UYARI YAPILDI’
Sputnik'e prospektüste girilen eklemeyle ilgili açıklama yapan Sputnik V'nin geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, kanser hastalarının aşılanmasının yasaklanmadığını, sadece bu hastaların aşılama sürecinde dikkatli olunması uyarısı yapıldığını söyledi.
KEMOTERAPİ KÜRLERİYLE İLGİLİ
Gintsburg, kanser hastalarının bağışıklığı zayıflatabilecek çeşitli kemoterapi kürleri almasıyla ilişkili olduğunu belirterek bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşıların bu tür hastalar üzerindeki etkisinin daha az olabileceğini vurguladı.
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