İkisi de resmen Türkiye'de: Delta varyantı ve Delta plus hakkında neler biliniyor?

06 Temmuz 2021 Salı, 12:27

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, koronavirüsün bulaşıcılığı daha yüksek Delta ve Delta Plus varyantları Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra küresel olarak en baskın koronavirüs türü haline geldi.

Son olarak kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta plus varyantının biri İstanbul'da olmak üzere toplam 3 ilde görüldüğünü açıkladı.

Koca, ''Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. birbiriyle temaslı kişiler değil. Delta varyantı sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu" diye konuştu.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi riskini artırıyor. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı ve Delta plus, aşılamaya rağmen dünyayı tehdit ediyor. DSÖ Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan, Covid-19'un Delta varyantının orijinalinden yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ifade etmişti.

Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan’da “endişe verici varyant” kategorisinde değerlendiriliyor.

VARYANTIN GÖRÜLME YÜZDELERİ

Son bir ayda delta varyantının ve mutasyonlarının toplam vakalar içindeki payının en yüksek olduğu ülke yüzde 90 ile Birleşik Krallık. Bu oran, onu takip eden Hindistan ve ABD için sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 17 seviyesinde.

AŞILAR NE KADAR KORUYUCU?

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, yaptığı araştırmalar neticesinde varyantın tek doz aşı alan kişilerde bulaşıcı olabileceğini ve iki dozun daha yüksek koruma sağladığını açıkladı.

Birleşik Krallık’ta yayımlanan halk sağlığı araştırmasına göre AstraZeneca veya Pfizer aşılarının tek dozu, Delta varyantının neden olduğu Covid-19 semptomlarının görülme riskini yüzde 33 oranında azaltıyor. Bu oran, Alfa virüsü için yüzde 50 seviyesine kadar yükseliyor.

İskoçya’daki araştırmalar da Delta ile enfekte olanların hastaneye yatma olasılığının Alfa ile enfekte olanlara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Aşılara erişimi yüksek olan ülkeler, Delta varyantına karşı daha hazırlıklı gibi görünüyor. Düşük gelirli ülkelerde varyantın etkilerinin daha yıkıcı olması bekleniyor.

BIONTECH'İN DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİNLİK ORANI BELLİ OLDU

Son olarak İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Covid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.