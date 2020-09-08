Türkiye'de gözaltına alınan İranlı feminist Meryem Şariatmedari serbest bırakıldı

08 Eylül 2020 Salı, 10:32

İranlı feminist hak savunucusu ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari, Denizli'de gözaltına alındı.

BBC Farsça servisine konuşan emniyet kaynakları, Şariatmedari'nin vizesinin bitmesi dolayısıyla gözaltına alındığını, bu işlemin siyasi olmadığını söyledi.

BBC Farsça servisi muhabiri Mariam Afshang, Şariatmedari'nin serbest bırakıldığını bildirdi.

Şariatmedari, gözaltına alınmasının ardından polis aracının içinde çektiği videoda, "Bunun bir sebebi yok. İsmim sistemde yer alıyor ama kontrol etmeyi reddediyorlar. Sınır dışı amaçlı olarak sebepsiz yere birkaç kişiyi seçtiler. Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz. Şu anda Denizli'deyim." şeklinde yardım çağrısı yapmıştı.

32 yaşındaki Şariatmedari'nin İran'a iade edilmek üzere gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Şariatmedari, 2018 yılında Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak okuduğu dönemde, zorunlu örtünme karşıtı bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştı.

Bir polisin, onu çıktığı bir platform üzerinden ittiği görüntü sosyal medyada paylaşılmıştı.

İran'da Demokrasi için Ulusal Birlik isimli İranlı Amerikalıların kurduğu bir örgüte ait hesaptan yapılan paylaşımda, Şariatmedari'nin sınırdışı edilmekle karşı karşıya olduğu, İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtildi.

Türkiye'deki kadın örgütleri de Şariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için paylaşımlarda bulundu.