Türkiye’de her yıl 20-30 bin kişi diyabet nedeniyle ayağını kaybediyor

09 Şubat 2021 Salı, 13:51

Diyabet hastalığının getirdiği en önemli sorunlardan biri ayaklarda oluşan yaralar ve buna bağlı oluşan enfeksiyonlar geliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 15-20’si yaşamlarının bir döneminde ayaklarında sorun yaşıyor. Epidemiyolojik çalışmalar şeker hastalarının yaklaşık yüzde 2-4'ünün ayaklarında yara olduğunu gösteriyor. Bu hastaların uygun tedavi edilmemesi durumunda ise yüzde 10’unun ayakları diz altından ya da diz üstünden kesilmek zorunda kalıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, salgın sürecinde hastaların gerekli kontrollerini yaptıramadığını belirterek “Diyabet hastaları düzenli kontrollerini yaptırmadığı için ayak yaraları tedavi edilemeyecek duruma geliyor” dedi.



Yapılan bilimsel araştırmalara göre, dünyada şeker hastalığına bağlı olarak her 20 saniyede bir hasta ayağını kaybediyor. Bu oranlara göre Türkiye’de de yaklaşık 300 bin ayağında yarası olan şeker hastası bulunduğu ve her yıl bu hastaların 20-30 bininin ayaklarını kaybettiği biliniyor.

DİYABETİK AYAK KONTROLLERİ YAPILMALI

Prof. Dr. Ertuğrul, özellikle salgın sürecinde şeker hastalarının ne yazık ki yaptırmaları gerekli düzenli kontrollerini yaptırmadığını belirterek “Bu da bu hastaların ayaklarında yaraların oluşmasına ve oluşan yaraların uygun tedaviye ulaşamama nedeniyle kötüleşmesine, hatta tedavi edilemeyecek duruma gelmesine yol açtı. Şeker hastalarının ayak yaralarının tedavi edilememesi ne yazık ki yara oluşan ayağın kaybıyla sonuçlanıyor” diye konuştu.

SALGIN DA OLSA AYAĞINIZA İYİ BAKIN

Prof. Ertuğrul; diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonun şeker hastaları için bir kader değil önlenebilir bir komplikasyon olduğuna dikkat çekerek, ayak yarası olanların salgın sürecinde de düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Ertuğrul, şöyle devam etti:

“Bunun için şeker hastaları hem kan şeker düzeylerini normal sınırlarda tutmalılar hem de tanı alındıkları andan itibaren düzenli ayak bakım kontrollerini yaptırmalılar. Gelişen bir yara ve enfeksiyon durumunda ise bu konuda özelleşmiş ünitelerde tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Konu ile ilgili farkındalığın arttırılması ve toplumun bu konuda bilgilendirilmesi uzuv kayıplarının önüne geçecek. Bu konuda tedavi yapacak merkez ve ünitelerin sayısının arttırılması ise hastaların ayaklarını kaybetmesinin önüne geçecek. Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bu hastalıkta da önemli olan korunmaktır. Bu nedenle tüm şeker hastalarına sesleniyoruz. ‘Ayağınıza İyi Bakın’

DİYABETİK AYAK ÜZERİNE BİLİMSEL TOPLANTI

KLİMİK Derneği, Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu tarafından bugün düzenlenen sempozyumda diyabeti ayak tüm yönleri ile ele alınacak. Prof. Ertuğrul “Bu yıl yine uluslararası katılımla gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 6’ncı Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu ise salgın nedeniyle 4-7 Şubat 2021'de hekim, hemşire, podolog, ortez-protez uzmanı ve ilgili diğer meslek gruplarından 1200 katılımcı, 11 uzmanlık derneği ve sektörden 13 firmanın desteği ile online olarak gerçekleşecek.. Sempozyumda yurtiçi ve yurtdışından konunun uzmanı 152 bilim insanı konuşmacı olarak katkı sunacak” dedi.

