Türkiye'de ilk: Kırmızı ilde iş yerlerine HES koduyla girilecek
Giresun Valiliği, 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.
İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.
Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi. Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
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