"Türkiye'de ilk sizinle tanışmıştım, son size veda ediyorum"
4 Eylül'de Türkiye'deki görevinden ayrılacak olan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı veda ziyaretinde, ilk karşılaştıkları günü anımsattı.
Berger, "Dört yıl önce ilk sizinle havaalanındaki VIP salonunda tanışmıştım. Son ziyaretimi de size yapıyorum" dedi.
CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme sırasında Berger, yeni görev yerinin Mısır olduğunu belirtirken, selefi olan Almanya'nın Paris Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut'un 2 Eylül'de Ankara'da görevine başlayacağını söyledi.
Görüşmeye katılan bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Berger, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na son alarak açtığı 2 trilyonluk rekor tazminat davasını ve devam eden davalarını da sordu.
Berger, Türkiye'de görev yaptığı süre boyunca Kılıçdaroğlu ile görüşmekten ve çalışmaktan duyduğu memnuniyeti de belirtti.
Büyükelçi ayrıca, iki yıldır CHP''nin, Ankara'da görev yapan AB Büyükelçileri ile yeni yıl öncesinde düzenlediği buluşmaların faydalı olduğunu belirterek, "Umarım pandemi koşullarında, video konferans yöntemiyle olsa bile devam eder" mesajı verdi.
Kılıçadroğlu, Berger'i yeni görevinde başarılar dileyerek uğurladı.
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