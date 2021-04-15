Türkiye’de iptal edilen dizi İspanya’da çekiliyor

15 Nisan 2021 Perşembe, 14:54

Netflix, İspanya’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte If Only dizisinin bir İspanyol Netflix orijinal dizisi olarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Dizinin Türk ve İspanyol yaratıcıları, Ece Yörenç ve Irma Correa, birlikte Variety’e verdikleri röportajda bu heyecan verici projenin ilk detaylarını paylaştı.

Ece Yörenç tarafından yaratılan ve Irma Correa tarafından ekrana adapte edilecek dizinin başrolünde Megan Montaner yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise İspanya’dan Boomerang TV üstlenecek.

If Only, Türk bir yaratıcının hikayesinin ilk kez Netflix aracılığıyla, başka bir ülkenin orijinal yapımı olma özelliğini taşıyor.

Çekimleri 2021’de başlayacak dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

IF ONLY HAKKINDA

30’lu yaşlardaki Emma, Nando ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Şimdiki aklı olsa Nando’yla asla evlenmeyeceğinden emindir. Günün birinde Nando’ya romantizm ve heyecandan yoksun bir rutin içinde hapsolduğunu ve boşanmak istediğini söyler. Aynı gün beş yüz yılda bir gerçekleşen, bütün dünyanın izlediği bir ay tutulması yaşanmaktadır, tutulmanın etkisiyle zamanda oluşan bir hata Emma’yı 10 yıl öncesine, şimdiki aklıyla 20 yaşındaki bedenine geri götürür ve Emma için müthiş bir serüven başlar. Hayat ona, önündeki 10 yılda onu nelerin beklediğini bilmenin avantajı ile, kim olduğunu ve ne olmak istediğini yeniden ölçüp, tartması için bir şans daha vermiştir.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı dizinin çekimleri setin başlamasına bir gün kala iptal edilmişti.

Olayın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili perde arkasını anlatan Ece Yörenç “Bir gay karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu” olduğunu söylemişti.

Daha sonra senaryoda değişikliğe gidilerek yeniden izin için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulmuş ve izin alınmıştı. Ancak daha sonra Netflix yetkilileri ile RTÜK arasında yapılan bir toplantı sonrası Netflix dizinin çekimlerinin iptal edildiğini açıklamıştı.