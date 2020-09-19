Türkiye'de kullanılmaya başlanan Covid-19 aşısıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Çin'de üretilen aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Doktor Serdar Savaş yaptığı açıklamada aşıyla ilgili "Ben yaptırmam. Babama, anama, çocuklarımı ve hastalarıma yaptırmam. 3. fazı tamamlanmamış hiçbir aşıyı kesinlikle yaptırmayın" dedi.
Çin'de üretilen aşının faz-3 çalışmalarına Türkiye de dahil olmuştu. Dün ilk kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanan aşının görüntüleri paylaşılmıştı. Aşının ilk gönüllü uygulaması dün Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 3 sağlık çalışanına yapıldı.
Doktor Serdar Savaş ise Youtube'da Halkweb kanalına katıldı. Burada Çin'den gelen aşıyla ilgili açıklama yapan Serdar Savaş şunları söyledi: "Çin'de iki aşı çıktı. Birini devlet çıkardı birini özel bir kuruluş çıkardı. Sağlık Bakanlığı özel kuruluşun çıkardığı aşının peşinde. Çin'den test kiti getirilmişti. Hiçbiri çalışmadı. Benzer bir şeyi yaşayacağız.
"BEN YAPTIRMAM"
Ben daha önce demiştim. Bakanlık 3. faz çalışmaları yapılmamış aşı getirecek. Ben yaptırmam, babama, anama çocuklarımı ve hastalarıma yaptırmam. 3. fazı tamamlanmamış hiçbir aşıyı kesinlikle yaptırmayın. Bu tuzağa düşmeyin. Bunu getirecekler, büyük paralar verecekler. Orada neler dönecek onu bilmiyorum. Ondan sonra vatandaşa diyecekler ki 'isteyen yaptırsın'. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın benim koyduğum şırıngadan o aşıyı yaptırdığını görmeden halkımızdün kimse aşı yaptırmasın"
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