Türkiye'de normalleşme adımlarının ardından pandemi nasıl bir seyir izledi?

05 Eylül 2020 Cumartesi, 18:43

Vaka ve can kaybındaki günlük artış, Eylül başı itibarıyla Mayıs ortasından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında 'birinci dalganın ikinci zirvesinin' yaşandığını söyledi.

Koca, "Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi" dedi.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.