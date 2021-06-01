Türkiye'de organize suçlar üzerine kitabı bulunan Gingeras, Peker’in videolarını yorumladı

01 Haziran 2021 Salı, 11:26

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını ve itiraflarını içeren videoların yankısı dış basında sürüyor. NY Times, Washington Post, The Guardian gibi önde gelen kuruluşların ardından Al Jazeera'da “Sedat Peker vakası: Videolar Türkiye’ye hâkim oldu, hükümeti sarsıyor” başlığıyla bir haber hazırladı.

Peker’in yayınladığı son videonun ardından Türkiye'de organize suçlar üzerine bir kitabın yazarı olan Ryan Gingeras, Al Jazeera’ya değerlendirmelerde bulundu. Gingeras iddiaların, “Skandalı son günlere kadar görmezden gelen hükümet yanlısı medya da dahil olmak üzere, Türk kurumlarına olan güvenin azalmasının ardından yankı uyandırdığını” ifade etti.

Gingeras, "Bence bu, ülkedeki güven krizine bir tür örnek teşkil ediyor. Bunu şu nedenle söylüyorum; insanların tipik olarak diğer medyalara güvendiği bir ortamda 'gerçeği' söyleyen bu adama sahipler" dedi.

'YALNIZCA MUHALİFLER'

Peker’in gündeme getirdiği iddiaları yorumlayan Gingeras, 'yalnızca hükümete halihazırda karşı çıkan(muhalif kesim) kişiler arasında yankı yaratabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Gingeras demecinin devamında, "Daha önceki internet kaynaklı skandallardan benzer dersler çıkartıyorum; bu iddialara bağlı kalan insanlar zaten Erdoğan’a kuşkulu yaklaşıyordu ve yaşananlar bu önyargıyı bir nevi doğruladı" dedi.