Türkiye’de üretilen Hyundai Bayon satışa çıktığı ilk haftada yoğun ilgi gördü

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de ve Avrupa’da B-SUV segmentinde her geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla hazırlanan Bayon; sıra dışı tasarımı, kompakt boyutları, geniş ve ergonomik kabini, büyük bagaj hacmi, ekonomik motor seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Bayon, geniş bir iç mekâna sahip. İç mekânda 10.25 inç dijital göstergeye ve yine 10.25 inç bilgi eğlence ekranına sahip otomobilde donanıma göre 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Ayrıca otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunuldu. Tamamen siyah, koyu-açık gri, koyu gri ve yeşil dikişli döşeme seçenekleri var.

Günümüzün en önemli gereksinimlerinden biri haline gelen kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği araçta yer alıyor. Önde ve arkada yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm mobil cihazlar şarj edilebilirken aynı zamanda Bose ses sistemi araçta bulunuyor.

Diğer Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi SmartSense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobilde çoğu sistem standart olarak sunuluyor. Yarı otonom sürüş özelliğine sahip Bayon, Şerit Takip Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön çarpışma önleme yardımcısı (FCA) ise öndeki araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz ise çarpışmanın meydana gelmesini önlemek için otomatik olarak kendisi fren yapmaya başlıyor.

Sürücü dikkat uyarısı (DAW), uykulu veya dikkatsiz sürüşü algılamak için sürüş tarzını sürekli olarak analiz ediyor. Araç, geri manevra yaparken de kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemine sahip. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.

Hyundai BAYON, Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. Bayon’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri akıllı manuel şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor..

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. Bayon’da beş ileri manuel şanzımanla gelen 84 beygirlik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 beygir atmosferik motorlar da var.

630 BEYGİRLİK SUV

Porsche Cayenne model ailesinin yeni üyesi 640 beygir güce sahip. 4 litrelik çift turbo V8 motor, Cayenne Turbo GT’yi yarışçı bir kimliğe büründürüyor. Cayenne Turbo GT, coupe karoserli versiyondan 0.6 saniye daha az bir sürede; sadece 3.3 saniyede 0’dan 100 kiloometreye ulaşabiliyor. Dört kişilik Cayenne Turbo GT, güç aktarma organları ve şasi aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Cayenne Turbo GT bu kabiliyetini, Lars Kern pilotajıyla 20 bin 832 kilometrelik Nürburgring Nordschleife pistindeki 7:38.9 dakikalık tur zamanıyla kırdığı resmi SUV rekoruyla da kanıtlıyor.

Önde sekiz yönlü spor koltuklar ve ikili spor arka koltuk sistemi standart olarak sunuluyor. Turbo GT ile Cayenne’de geliştirilmiş performans, yeni bir kullanıcı arayüzü ve yeni çalışma mantığı ile yeni nesil Porsche İletişim Yönetimi (PCM) sistemi pazara sunuluyor. Daha önce olduğu gibi PCM 6.0, Apple CarPlay ile tamamen uyumlu olup Apple Music ve Apple Podcast’lerin geniş kapsamlı entegrasyonuna da izin veriyor.

SUZUKİ TÜRKİYE’DEN HİBRİT BAŞARISI

Suzuki 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini, Türkiye pazarında faaliyet gösterdiği önceki yılların aynı dönemlerine göre en başarılı yarı yıl olarak tamamladı. Ayıca Suzuki’nin ülkemizde pazara sunduğu hibrit ürün ailesi, hibrit araçlar satış sıralamasında da 2021 yılının ilk yarısında üst sıralarda yer alırken, oldukça beğeni topladı. Bu kapsamda geçen yıl segmentinde hibrit lideri olan Swift Hibrit, ODD verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında da 637 adetlik satışla B-Hatcback segmentinin açık ara lider hibrit modeli oldu. Geçen nisan ayında Türkiye’de pazara sunulan Vitara Hibrit ise bu yılın ikinci çeyreği özelinde ise 454 adetle B-SUV hibrit araçlarda zirvede yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Suzuki Türkiye olarak 2021 yılının ilk 6 ayını büyük bir gururla geride bıraktık, Suzuki Hibrit ailesini genişlettik, 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olan Swift Hibrit ile zirveye yerleşirken, Vitara Hibrit segmentinde oldukça talep görüyor” dedi.

İKİNCİ ELDE 2 MİLYON ARAÇLIK BEKLEYEN TALEP VAR

Otomerkezi.net, ikinci el araç sektörüyle ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yılbaşından bu yana pandemi kısıtlamaları, kur ve faiz oranları sebebiyle ikinci el otomobil pazarında ciddi bir daralma yaşanırken, kısıtlamaların gevşetilmesi, yaz aylarına girilmesi ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla sektördeki durgunluk, yerini hareketliliğe bıraktı.

2020 yılında yaşanan hareketliliğin söz konusu olmadığını dile getiren Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Geride bıraktığımız aylara göre en azından daha canlı, yukarı doğru grafik çizen bir atmosfer hakim. Yasakların tamamen kaldırılmasıyla birlikte birçok sektörde çarklar yeniden döneceği için, otomotiv sektörü de ivme kazanacak. Sonuçta otomotiv sektörü tek başına yürüyen bir sektör değil; tüm sektörlerle bağlantılı, diğer sektörlerin kazanç sağlaması, otomotiv sektörüne de pozitif etki yaratıyor. Filo kiralama şirketlerinin araç değişim döneminde olduğumuzdan ikinci elde herhangi bir stok sıkıntısı yok. Halihazırda ertelenmiş ve bekleyen 2 milyon araçlık bir talep söz konusu” dedi.

830 BEYGİRLİK HİBRİT FERRARİ 296 GTB TANITILDI

Ferrari yeni modeli 296 GTB’yi tanıttı. 6 silindirli üniteyle gelen modelin şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteği de mevcut. Araçtaki benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motoruyla birlikte bu güç 830 beygire çıkıyor. Ferrari 296 GTB’nin 0’dan 100 kilometre hızlanması 2.9 saniye, 0’dan 200 kilometreye hızlanması ise 7.3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 330 kilometre. Ferrari bu araçta da diğer modellerinde kullandığı 8 ileri şanzımana yer vermiş. Aracın elektrik motoru ise 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor. Araç sadece elektrik gücüyle 25 kilometre yol alabiliyor. Modelin bir de daha fazla karbon fiber kullanılan Assetto Fiorano paketi mevcut.