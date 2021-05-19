Türkiye’de yüzlerce bitki ve hayvan türü tehdit altında

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Birleşmiş Milletler bu yıl 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü “Doğa için çözümün parçasıyız” sloganıyla kutluyor. TEMA Vakfı bu slogandan hareketle Ali Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ni başlattı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Ülkemizde 1284 bitki türü ile 139 hayvan türünün nesli tehdit altında ve bilinen türlerden 11’i tamamen yok olmuştur. Biyoçeşitlilik korunmadan sürdürülebilir bir yaşam mümkün değildir” dedi.

Arazi tahribatı, iklim krizi ve aşırı yararlanma nedeniyle gün geçtikçe azalan biyolojik çeşitliliğin önemine ve korunması gerektiğine dikkat çeken proje ile “biyolojik çeşitlilik” kavramının Türkiye’de bilinirliğinin artması ve Türkiye’nin canlı çeşitliliğinin korunması amaçlanıyor.

1 MİLYON TÜR TEHLİKEDE

TEMA Vakfı’nın dün projeye ilişkin yaptığı basın toplantısında paylaştığı bilgilere göre insan etkisiyle biyolojik çeşitlilik yok oluyor. 1970 yılından günümüze memelilerde, kuşlarda, balıklarda, çift yaşamlılarda ve sürüngenlerde azalış yüzde 68’e ulaştı. Dünyada 1 milyon türün nesli tehlike altında ve insanların neden olduğu yok oluş geçmiş yılların 1000 katı oldu.

Toplantıda konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Her bir yok oluş doğanın sağlığının bozulmasına sebep olmakta, bu da azalan insan refahı ve sağlığı anlamına gelmektedir. Sağlığımızın ve gıdamızın teminatı olan biyolojik çeşitliliği korumak, gelecek nesillere en önemli miraslarımızdan biri olacaktır. TEMA Vakfı olarak biz de kurucu onursal başkanlarımızdan A. Nihat Gökyiğit’in biyolojik çeşitlilik konusuna verdiği önem sebebiyle kendisinin adını verdiğimiz yepyeni projemizin çalışmalarına başladığımızı duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemizle, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin tanınması, önemi konusunda farkındalığın artması ve korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.