Türkiye'deki Covid-19 testi "negatif", Kıbrıs'ta "pozitif" çıkan MHP'li vekil hakkında çarpıcı iddia!

09 Ağustos 2020 Pazar, 10:44

MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kıbrıs ziyaretinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Baki'nin Kıbrıs'a gitmeden önce Kayseri'de test yaptırdığı ve testin "negatif" çıktığı öğrenildi.

Günboyu'da yer alan habere göre; "PCR-Negatif" test sonucu ile Kıbrıs'a giden MHP milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Ercan Havaalanı’nda alınan Sars-Co V2 virüs testi örneğinin "pozitif" sonuç vermesi üzerine karantinaya davet edildi. Ersoy, hastanede tedavi altına alındığı süreçte TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurarak özel ambulans uçakla Türkiye’ye naklini talep etti.

"NEGATİF TEST SONUCU SAHTE"

Günboyu Gazetesi yazarı Fatih Ergin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Ergin, ''MHP Kayseri mv Baki Ersoy, Ercan Havalimanı'ndaki kontrolde 'pozitif' çıkınca, özel uçakla TR'ye dönüyor. Aldığım bilgiye göre, bir ilçeden aldığı negatif test sonucu SAHTE! Bu rezaletin üstüne gidicek misiniz sayın Koca?'' dedi.

Büyükelçiliğin Konsolosluk şubesine yapılan başvuru sonrasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan girişim, Sağlık Bakanlığı'nın da onayı ile MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için özel uçak adaya geldi.

Ersoy, 3 gün önce sabah saat 01.30'da özel ambulans uçakla adadan ayrıldı.