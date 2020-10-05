Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 00:30

Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

Tablolarda yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı.

Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi.

Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.

2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı; onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri izledi.

Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti.

Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6'ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8'inci sıraya çıktı.

Üniversitelerin sıralaması şöyle:

1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

5. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

6. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

8. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

9. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

10. EGE ÜNİVERSİTESİ

11. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

12. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

13. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

14. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

17. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

18. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

19. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

20. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

21. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

22. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

23. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

24. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

25. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

26. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

27. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

28. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

29. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

30. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

31. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

32. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

33. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

34. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

35. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

36. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

37. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

38. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

39. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

40. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

41. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

42. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

43. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

44. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

45. MERSİN ÜNİVERSİTESİ

46. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

47. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

48. DİCLE ÜNİVERSİTESİ

49. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

50. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

51. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

52. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

53. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

54. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

55. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

56. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

57. HİTİT ÜNİVERSİTESİ

58. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

59. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

60. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

61. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

62. HARRAN ÜNİVERSİTESİ

63. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

64. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

65. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

66. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

67. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

68. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

69. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

70. ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

71. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

72. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

73. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

74. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

75. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

76. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

77. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

78. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

79. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

81. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

82. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

83. ORDU ÜNİVERSİTESİ

84. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

85. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

86. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

87. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

88. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

89. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

90. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

91. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

92. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

93. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

94. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

95. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

96. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

97. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

98. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

99. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

100. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ

101. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

102. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

103. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

104. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

105. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

106. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

107. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

108. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

109. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

110. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

111. UŞAK ÜNİVERSİTESİ

112. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

113. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

114. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

115. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

116. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

117. KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

118. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

119. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

120. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

121. BATMAN ÜNİVERSİTESİ

122. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

123. IŞIK ÜNİVERSİTESİ

124. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

125. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

126. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

127. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

128. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

129. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

130. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

131. TED ÜNİVERSİTESİ

132. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

133. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

134. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

135. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

136. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

137. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

138. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

139. MEF ÜNİVERSİTESİ

140. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

141. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

142. UFUK ÜNİVERSİTESİ

143. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

144. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

145. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

146. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

147. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

148. SANKO ÜNİVERSİTESİ

149. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

150. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

151. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

152. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

153. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

154. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

155. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

156. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

157. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

158. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

159. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

160. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

161. TOROS ÜNİVERSİTESİ

162. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

163. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

164. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

165. ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ

166. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ