Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı
ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı, Türkiye'deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listeyi açıkladı. Hacettepe ülkenin en iyi üniversitesi olurken ODTÜ ikinci, İTÜ ise üçüncülüğü elde etti.
Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.
Tablolarda yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Bu yıl URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı.
Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi.
Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.
2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı; onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri izledi.
Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti.
Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6'ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8'inci sıraya çıktı.
Üniversitelerin sıralaması şöyle:
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
5. KOÇ ÜNİVERSİTESİ
6. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
8. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
9. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
10. EGE ÜNİVERSİTESİ
11. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
12. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
13. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
14. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
17. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
18. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
19. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
20. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
21. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
22. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
23. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
24. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
25. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
26. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
27. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
28. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
29. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
30. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
31. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
32. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
33. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
34. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
35. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
36. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
37. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
38. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
39. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
40. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
41. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
42. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
43. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
44. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
45. MERSİN ÜNİVERSİTESİ
46. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
47. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
48. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
49. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
50. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
51. ATILIM ÜNİVERSİTESİ
52. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
53. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
54. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
55. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
56. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
57. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
58. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
59. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
60. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
61. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
62. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
63. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
64. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
65. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
66. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
67. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
68. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
69. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
70. ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
71. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
72. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
73. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
74. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
75. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
76. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
77. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
78. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
79. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
80. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
81. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
82. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
83. ORDU ÜNİVERSİTESİ
84. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
85. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
86. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
87. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
88. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
89. YALOVA ÜNİVERSİTESİ
90. SİNOP ÜNİVERSİTESİ
91. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
92. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
93. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
94. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
95. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
96. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
97. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
98. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
99. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
100. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
101. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
102. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
103. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
104. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
105. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
106. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
107. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
108. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
109. SİİRT ÜNİVERSİTESİ
110. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
111. UŞAK ÜNİVERSİTESİ
112. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
113. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
114. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
115. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
116. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
117. KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
118. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
119. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
120. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
121. BATMAN ÜNİVERSİTESİ
122. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
123. IŞIK ÜNİVERSİTESİ
124. AMASYA ÜNİVERSİTESİ
125. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
126. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
127. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
128. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
129. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
130. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
131. TED ÜNİVERSİTESİ
132. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
133. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
134. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
135. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
136. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
137. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
138. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
139. MEF ÜNİVERSİTESİ
140. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
141. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
142. UFUK ÜNİVERSİTESİ
143. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
144. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
145. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
146. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
147. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
148. SANKO ÜNİVERSİTESİ
149. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
150. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
151. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
152. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
153. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
154. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
155. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
156. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
157. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
158. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
159. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
160. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
161. TOROS ÜNİVERSİTESİ
162. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
163. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
164. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
165. ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
166. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
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