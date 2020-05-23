Türkiye'deki günlük vaka sayısı tekrar bini aştı

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 kişi artarak 4 bin 308'e ulaştı.

GÜNLER SONRA BİNİ AŞTI

Paylaşılan tablodaki yeni vaka sayısı 3 gün aradan sonra ilk defa bini aştı. Son 24 aatte tespit edilen bin 186 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu.

Tabloda iyileşenlerin sayısı ise 117 bin 612 olarak yansıtılırken, yoğun bakım hasta sayısı 775, entübe hasta sayısı da 338 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. " dedi.



