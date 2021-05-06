Türkiye’deki sokağa çıkma yasağı dünya gündeminde

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurdu.

Tam kapanma kararının ardından yasaklardan 'muaf' tutulan turistlerin durumu dünya medyasının gündemine oturdu.

Turistlerin sessiz sokaklarda gezindiği belirtilen makale yayımlayan İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye sınırsız. Şimdi Türkler olmadan mümkün” gibi turizm reklamlarının sosyal medyada yayıldığı vurgulandı.

'YURTTAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ'

Akdeniz sahillerinde dilediği gibi eğlenen turistlerin görüntülerinin, yurttaşların sosyal medyada sesini yükseltmesine yol açtığı vurgunlandı.

Ajansa konuşan 34 yaşındaki Kadir isimli bir turist rehberi, “Şu an turistler için mükemmel bir zaman, çünkü Türkler dışarı çıkamıyor. Olması gereken bu. Turistlerin ödemelerini yaptığı rezervasyonları var. Turizm, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için çok önemli” dedi.

'HÜKÜMET, YAZ SEZONUNU KURTARMAYI UMUYOR'

Türkiye’nin turizm gelirlerinin geçtiğimiz yıl yüzde 65 düşerek 12 milyar dolara gerilediğini aktaran makale, hükümetin bu kısıtlamalarla yaz sezonunu kurtarmayı umduğunu ifade etti.

Ancak rehber Kadir için de imkanlar sınırlı. Normalde Topkapı Sarayı’nı günde 15 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Kadir, şimdilerde bu rakamın bin civarında olduğunu anlattı. Sarayın ziyaretçileri ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya ve Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler.

'DÜZGÜN ŞEKİLDE KAPANMALISINIZ'

Bu durumun turistler için de iyi olmadığını öne süren 46 yaşında Cheema, “Gerçek şu ki turistler para harcıyor. Buradaki yerlerin tamamı turistlere bağlı. Eğer turistler olmasaydı, hepsi kapanırdı. Ancak bu turistler için de iyi değil. Covid yasakları turistlere de uygulanmalıydı. Eğer kapanacaksanız, düzgün şekilde kapanmalısınız” diyerek tepki gösterdi.