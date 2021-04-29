İstanbul Tabip Odası'ndan 'tam kapanma' tepkisi: Virüs İstanbul'dan tüm ülkeye yayılıyor
İstanbul Tabip Odası, 'Tam kapanma' sürecine ilişkin, "İstanbul otogarı ve şehirlerarası yollar tıklım tıklım dolu, 'sözde kapanma' kararınız ile virüs en çok vakaya sahip il olan İstanbul'dan tüm ülkeye yayılıyor." tepkisini gösterdi.
29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek 'tam kapanma' kararı birçok kesimin eleştirilerine neden oldu. Süreci, yazlık bölgelerde geçirmek isteyen yurttaşların İstanbul'dan yazlık bölgelere akın ederken oluşan kalabalıklar dikkat çekiyor.
"VİRÜS İSTANBUL'DAN TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR"
İstanbul Tabip Odası'nın "İstanbul otogarı ve şehirlerarası yollar tıklım tıklım dolu, 'sözde kapanma' kararınız ile virüs en çok vakaya sahip il olan İstanbul'dan tüm ülkeye yayılıyor." açıklamasını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hadi vatandaşı düşünmüyorsunuz onu zaten anladık Anadolu’da çok kısıtlı imkanlarla ve zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına bu kötülüğü yapmaya hakkınız yok İstanbul’dan gidiş az nüfuslu yerlerin tamamının olmasına vesile olabilecekken buralarda yataklı kurum bile yok!" sözleriyle eleştirilerini sıraladı.
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