Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı" başlıklı kararın, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğunu bildirdi.
Bakanlık, AP Genel Kurulu’nda kabul edilen "Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP" (HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı)
başlıklı karar hakkında bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye’ye ilişkin karar, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği (AB) içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye’de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki sürecin, peşin hükümle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin, başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları, sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento’daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların, böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir."
AP'nin aldığı bu kararın da diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP’ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacağı vurgulanan açıklamada, "Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP’nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu’yu kim çizdi?
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki
- Akbank'ta son durum
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- AKP’li Başkan’ın Hacizden Kaçışı